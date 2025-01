Pijany staranował autobus. Sąd zdecydował w sprawie Serhia M.

Do zdarzenia pod koniec maja 2024 na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Kierowca, Serhii M., stracił panowanie nad 16-tonową wywrotką na zakręcie, co doprowadziło do serii kolizji. Pojazd zygzakiem przemieszczał się po dwupasmowej jezdni, niszcząc bariery, znaki drogowe, sygnalizatory oraz uderzając w samochody i autobus z 11 pasażerami. Jeden z pojazdów dachował, a wywrotka zakończyła swoją trasę na przystanku autobusowym, zjeżdżając ze skarpy do rowu.