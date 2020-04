ZUS. Zwolnienie ze składek a tarcza antykryzysowa. Przedsiębiorcy składają wnioski

O zwolnienie ze składek ubiegać się mogą przedsiębiorcy i zatrudnione przez niego osoby. Dotyczy to zarówno osób na umowach o pracę , jak również tych świadczących pracę na mocy umowy zlecenia. Ponadto ze zwolnienia mogą skorzystać samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Samo zwolnienie ze składek obejmuje płatników składek do ZUS, którzy zgłosili się do ubezpieczeń społecznych przed dniem 1 lutego 2020 roku. Dotyczy to również mikrofirm, które na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ZUS mniej niż dziesięciu ubezpieczonych.