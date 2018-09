Związkowcy z Lotosu zapłacą mniej. Mamy oficjalną listę z korzyściami

Jesień będzie przyjemna dla związkowców z Lotosu. Oni oraz ich bliscy będą mogli korzystać z pakietu zniżek. Dzięki karcie Lotos Biznes zapłacą mniej za paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt. Pełna lista korzyści poniżej.

W przypadku oleju napędowego i benzyny zniżka wyniesie 10 gr na litrze. Upust w przypadku LPG to 7 gr. Za paliwo ON Dynamic, a także benzynę bezołowiową 98 przyjdzie zapłacić o 15 gr mniej na litrze. Oleje i płyny do spryskiwaczy będą tańsze o 10 proc. Koszt skorzystania z myjni spadnie o 15 proc., a za gastronomię przyjdzie zapłacić o 10 proc. mniej niż dotychczas. Co ważne, te zniżki będą obowiązywać na wszystkich stacjach, ale bez stacji MOP.