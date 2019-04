Zwrot podatku 2019. Skarbówka przeleje nawet złotówkę

Fiskus lubi się rozliczać co do złotówki. Zapewnia jednak, że nie tylko sięgnie po każdy grosz, który mu się należy, ale również każdy grosz zwróci - o ile podatnikowi się on należy. Aby jednak było to możliwe, trzeba fiskusowi podać numer konta. Inaczej po swoje grosze trzeba będzie się udać do urzędu.

Zwrot podatku może przyjść pocztą. Nie zawsze jest to jednak możliwe - i raczej nigdy się to nie opłaca (East News, Fot: East News)

Tylko do 30 kwietnia można się rozliczać z fiskusem. W tym roku dla większości podatników jest to wyjątkowo proste, bo rozliczać można się przez internet.

Co jednak ze zwrotem lub nadpłatą podatku? Czy skoro ministerstwo finansów stawia na internet, to czy takie przelewy będą wyłącznie internetowe? I czy każdą złotówkę będzie można odzyskać?

Resort finansów zaznacza, że internetowe przelewy koniecznością nie są. Ale są najwygodniejsze. Co natomiast w przypadku minimalnych nadpłat czy niedopłat podatków? Ministerstwo zaznacza - każda złotówka musi zostać rozliczona.

- Każda kwota nadpłaty powinna zostać zwrócona. Jeżeli do urzędu skarbowego zgłoszono rachunek bankowy, to nadpłata podatku niezależnie od jej wysokości (nawet złotówka), zostanie przekazana na ten rachunek - mówi nam Ministerstwo Finansów.

Zwrot podatku 2019. Kiedy pieniądze przyjdą pocztą?

A co, jeśli podatnik numeru konta skarbówce nie podał? - Wtedy nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie to 23,20 zł), jest zwracana wyłącznie w kasie urzędu skarbowego. Nadpłaty poniżej tej kwoty nie są zwracane przekazem pocztowym, co wynika z przepisów - tłumaczy nam biuro prasowe ministerstwa.

Jeśli jednak kwota przekroczyła w tym roku 23,20 zł, a podatnik nie podał skarbówce numeru konta, ale podał adres - zwrot prawdopodobnie przyjdzie przesyłką pocztową. Trzeba się liczyć jednak z dodatkowymi opłatami - 1 proc. kwoty przekazu pochłoną tzw. koszty manipulacyjne.

- Podatnik może też wnioskować o zaliczenie takie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych - dodaje resort.

A co jeśli podatnik ma do oddania fiskusowi jakąś niewielką kwotę? Resort podkreśla, że i ją trzeba zwrócić. - Podatnik zobowiązany jest do zapłacenia każdej kwoty podatku. W przypadku wystąpienia niedopłaty nawet w wysokości kilku złotych, trzeba ją uregulować. Nie ma przepisu, który zwalniałby podatnika z tego obowiązku - słyszymy w ministerstwie.

Szybszy zwrot podatku dla "internetowych płatników"

W tym roku skarbówka ruszyła z rozliczaniem podatków przez internet. Każdy podatnik, którego dotyczą deklaracje PIT-37 lub PIT-38, może znaleźć swoje rozliczenie na stronach ministerstwa. To na pewno wygodne dla wielu Polaków, którzy na rozliczenia z fiskusem musieli czasem przeznaczać co rok nawet kilka godzin.

Jednak ministerstwo zaproponowało dodatkową zachętę do rozliczania się przez internet. Zwrot podatku będzie szybszy. I tak jeśli ktoś ciągle rozlicza się przez tradycyjne druki, zwrot dostanie w ciągu trzech miesięcy. Ale dla internetowych deklaracji ten czas został skrócony i wynosi obecnie 45 dni.

A co jeśli wystąpiła niedopłata podatku? Tu skarbówka daje czas do 30 kwietnia. Jeśli do tego terminu zobowiązań się nie ureguluje, to podatnik naraża się na dodatkowe odsetki.