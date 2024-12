Mężczyzna, który w 2010 r. miał zaledwie 17 lat, został zatrzymany wraz z kolegą za włamanie do domu policjanta i kradzież drobiu. W 2014 r. sąd stanowy skazał ich na karę śmierci przez powieszenie. Obaj trafili do więzienia o zaostrzonym rygorze Kirikiri w stanie Lagos, gdzie spędzili 10 lat oczekując na egzekucję.

Gubernator Adeleke podkreślił, że "Osun to kraina sprawiedliwości i uczciwości", co było motywacją do podjęcia decyzji o ułaskawieniu. W akcie łaski wymieniono jednak tylko jednego z mężczyzn, a los drugiego pozostaje nieznany.