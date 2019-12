10 najbardziej kalorycznych przysmaków wigilijnych. Sprawdziłam sklepowe gotowce

Czy da się nie przytyć w święta? Ponoć się da, ale łatwo na pewno nie jest. Żeby pomóc i tym odchudzającym się, i tym pragnącym przytyć, przygotowałam zestawienie 10 najbardziej kalorycznych gotowych dań wigilijnych. Uwaga, na "podium" nie trafiły ani śledź, ani kapusta.



Jak uniknąć nieprzyjemnego efektu przejedzenia i uczucia pełności? Warto nie najadać się "pod korek", wybierać tylko te potrawy, które rzeczywiście lubimy i są tylko na Boże Narodzenie, a do tego co jakiś czas wstać od stołu, pójść na spacer. Do tego dietetycy są zgodni - to, co jemy od Wigilii do Trzech Króli nie jest tak ważne, jak to, co jemy od Trzech Króli do Wigilii.