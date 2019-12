Wyczyszczone półki sklepowe. Pan Zdzisław nie mógł uwierzyć

Przed chwilą pisaliśmy o braku kolejek przed świętami Bożego Narodzenia, ale wygląda na to, że jednak wszystko wróciło do "normy" - już koło południa dzień przed Wigilią brakuje w sklepach mięsa i ryb.

Taki widok zastał pan Zdzisław dzisiaj ok. godz. 13 w Lidlu na warszawskich Włochach. Zupełnie puste lodówki po mięsie i rybach. Jedyne, co z nich zostało, to plama wody. Z relacji czytelnika wynika, że podobnie było w innych okolicznych sklepach.