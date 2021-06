WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse fotowoltaika + 3 instalacje fotowoltaicznemoduł fotowoltaicznyogniwa fotowoltaiczne Informacja prasowa 15-06-2021 13:32 Informacja prasowa 10 Najlepszych Firm Fotowoltaicznych w Łodzi Instalacje fotowoltaiczne to coraz częściej wybierane przez Polaków alternatywne źródło energii. Wybór takiej technologii to zarówno oszczędność pieniędzy oraz słuszne rozwiązanie z punktu widzenia ochrony środowiska. Według badań przeprowadzonych przez Agencję Rynku Energii- w tym roku 99% instalacji odnawialnych źródeł energii stanowiły właśnie elektrownie słoneczne. O tym, że jest to coraz bardziej powszechna technologia, stanowi fakt, że wykorzystywana jest przez przedsiębiorców oraz posiadaczy domów jednorodzinnych. Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej firmy fotowoltaicznej jest niezwykle istotną decyzją. Pamiętajmy, to nie tylko montaż, ale także skomplikowane procedury związane z instalacją. W naszym rankingu znajdziesz firmy, które świadczą wysokiej jakości usługi i wyróżniają się na tle coraz bardziej rosnącej konkurencji. Podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z wyborem pozwoli ci zaoszczędzić czas i energię- dosłownie i w przenośni. Share 10 Najlepszych Firm Fotowoltaicznych w Łodzi Źródło: Materiały prasowe Zerowat.pl Firma działająca w myśl zasady „Rozsądna inwestycja w fotowoltaikę”. Funkcjonuje na terenie województwa łódzkiego, dlatego dla swoich klientów jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Jest to ogromna zaleta, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt - zapewni wybór dogodnego terminu montażu oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji. Materiały prasowe Zerowat Źródło: Materiały prasowe Stosowane wysokiej jakości podzespoły są trwałe i niewadliwe. Przez pierwsze pół roku, Zerowat aktywnie nadzoruje pracę funkcjonującej już instalacji, pozwala to na wykrycie potencjalnych błędów w działaniu, a także ocenę poziomu produkcji prądu naszej mikroelektrowni. Po wygaśnięciu gwarancji możemy liczyć na wykonanie napraw pogwarancyjnych, a także serwis zamontowanej instalacji. Warto wspomnieć, że prawie co drugi nowy klient wybiera Zerowat z polecenia. Oprócz instalacji paneli fotowoltaicznych w ofercie znajdziemy także dystrybucję pomp ciepła, a także montaż klimatyzacji. Zobacz więcej na: https://zerowat.pl/ HPCC Herkules, PC Components Działająca od roku 1994 na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. Firma jest producentem komputerów pod własną marką HerkulesLine, jednak od pewnego czasu ich oferta została rozszerzona o działalność fotowoltaiczną. Materiały prasowe HPCC Herkules, PC Components Źródło: Materiały prasowe Dzięki doświadczeniu informatycznemu oraz bogatej wiedzy z zakresu elektroniki, są w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta. Cechuje ich kompleksowe działanie - oferują doradztwo, montaż, a także serwis i opiekę pogwarancyjną. Do swojej pracy podchodzą z ogromnym zaangażowaniem, a bezpieczeństwo i zadowolenie klienta są dla nich priorytetem. Oferta dedykowana jest zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Dzięki wykorzystaniu OZE HPCC Herkules chce zapewnić swoim klientom niezależność energetyczną, która jest równoznaczna z obniżeniem rachunków za prąd, praktycznie do zera. Zobacz więcej na: https://www.herkules-fotowoltaika.pl/ Trisolar Firma korzysta z wysokiej jakości paneli fotowoltaicznych o wyjątkowej wytrzymałości i wydajności, a swoim użytkownikom dostarczają sprawdzone rozwiązania z zakresu fotowoltaiki. Jako jedni z nielicznych oferują swoim klientom 3-letnie ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zupełnie za darmo. Materiały prasowe Trisolar Źródło: Materiały prasowe Trisolar jest na bieżąco z nowinkami technologicznymi oraz współpracuje tylko z najlepszymi producentami sprzętu na rynku PV. Pracownicy firmy posiadają długoletnie doświadczenie w branży energetycznej, co potwierdzają wszelkie wymagane certyfikaty. Trisolar to niewątpliwie lider w łódzkiej branży OZE - wykonane przez nich systemy fotowoltaiczne osiągają jedne z najlepszych wyników na rynku. Za sukcesem firmy stoi dokładna analiza potrzeb klienta, a także precyzyjne umiejscowienie instalacji - to bardzo ważny aspekt każdego projektu. Trisolar oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie instalacji solarnych. Zapewniają oni również pomoc w uzyskaniu dofinansowania, w tym również programu Mój Prąd 3.0, a także zajmą się wszelkimi formalnościami. W 2020 roku firma Trisolar została ujęta w rankingu ,,25 najlepszych firm fotowoltaicznych w Polsce’’. Zobacz więcej na: https://trisolar.pl/ Solarprojekt Construction Solarprojekt Construction na rynku fotowoltaicznym istnieje od 2013 roku i jest pionierem rozwiązań fotowoltaicznych w Polsce. Już w 2014 roku jako pierwsi w kraju zaprojektowali oraz wybudowali i uruchomili pierwszą dachową elektrownię fotowoltaiczną o mocy 400 kW. Obecnie firma zapewnia kompleksowe usługi z zakresu projektowania, finansowania oraz budowy elektrowni fotowoltaicznych. Oferują dwa rodzaje instalacji PV: dachowe i naziemne. Materiały prasowe Solarprojekt Construction Źródło: Materiały prasowe Przygotowują i tworzą infrastrukturę, co obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, oświetlenie elektrowni, ogrodzenie terenu, a także zapewniają system monitorujący. Posiadają wyszkolonych specjalistów, którzy sprostają każdemu wyzwaniu począwszy od małych, indywidualnych realizacji dla domu, aż po te większe, bardziej wymagające projekty dla firm. Pomagają także w uzyskania dotacji oraz dopłat unijnych. W trakcie swojej działalności Solarprojekt zainstalowało ponad 32 tysiące instalacji oraz wybudowało ponad 50 elektrowni o mocy ponad 1MW o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Zobacz więcej na: http://solarprojekt.pl/ Energia Słońca Prężnie rozwijająca się firma na rynku fotowoltaiki w Polsce. Ofertę kierują do osób prywatnych, rolników, ale także do większych przedsiębiorstw. Na początek przeprowadzają bezpłatny audyt, szczegółową analizę stanu, położenia i zagospodarowania działki, a następnie wykonają spersonalizowany projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb. Energia Słońca to gwarancja rzetelnej pracy i profesjonalnej obsługi na wszystkich poziomach. Korzystają wyłącznie z wysoce wydajnych paneli fotowoltaicznych od sprawdzonych firm (Hyundai, Risen Energy, Sharp). Panele te, po 25 latach użytkowania, zapewniają rekordowe osiągi mocy znamionowej, na poziomie 85-86%. Energia Słońca umożliwia także alternatywne warunki finansowania - w przypadku potrzeby skredytowania swojej inwestycji firma proponuje korzystniejsze warunki pożyczki niż w banku. Vosti Energy Jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży fotowoltaicznej. Ze względu na błyskawiczny rozwój branży, stawiają na obserwację zachodzących zmian. Pozwala to zaproponować klientowi najbardziej wydajne rozwiązanie, a to przekłada się na szybki zwrot kosztów i pełne zadowolenie z inwestycji. Nadrzędnymi wartościami VOSTI jest kontakt z klientem, a także kompleksowa obsługa, zapewniona na każdym etapie realizacji. Obszar działania zawężają do Łodzi i okolic, co pozwala z należytą uwagą i dokładnością obsługiwać swoich klientów. Posiadają własne Centrum Logistyczne, odpowiedzialne za planowanie dogodnych terminów realizacji i dobieranie optymalnych rozwiązań do każdego projektu. Pomogą także z wyborem atrakcyjnej formy finansowania inwestycji, a także doradzą, jak uzyskać korzystne dofinansowanie. Zajmują się przy tym wszystkimi, niezbędnymi formalnościami, przez co rola klienta w tym zakresie będzie ograniczona do minimum. Flexi Power Group W branży fotowoltaicznej działa nieprzerwanie od 2007 roku. Firma prowadzi kompleksowe wdrożenia dla domów, firm, a także gospodarstw rolnych, czy gmin. W zakresie ich działalności znajdują się niezawodne instalacje fotowoltaiczne, wraz z ich montażem i serwisowaniem oraz pompy ciepła i budowa stacji ładujących do samochodów elektrycznych. Korzystają z najlepszej jakości materiałów i oferują jedynie sprawdzone rozwiązania, które są objęte okresem 25 letniej gwarancji. Flexi Power Group jest oficjalnym dystrybutorem paneli PV marki JinKO Solar - jednego z największych i najbardziej innowacyjnych producentów rozwiązań fotowoltaicznych na świecie. W przypadku potrzeby finansowania inwestycji z zewnątrz, Flexi Power Group koordynuje cały proces, począwszy od przygotowania odpowiedniej dokumentacji, aż po finalizację transakcji. Gaia Solar Firma uznawana za jednego z liderów w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii użytkowych. Zatrudnia nie tylko ekspertów z dziedziny fotowoltaicznej i OZE, ale także menedżerów, specjalistów z dziedziny prawa, handlu, finansów, czy marketingu. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych rozwiązań. Firma świadczy usługi w sposób kompleksowy. Dostarcza nie tylko najnowocześniejszych technologii energetycznych i termomodernizacji. Pomaga także w uzyskaniu korzystnego dofinansowania, oraz przygotowania całego projektu. Zainteresowani współpracą mogą liczyć na wykonanie bezpłatnego audytu, który pozwoli sprecyzować wielkość inwestycji, sporządzić kosztorys i dobrać odpowiedni sprzęt. W ramach uznania niezawodnej pracy firma otrzymała nominację w kategorii „Debiut Roku” w ramach XIII Europejskiego Forum Gospodarczego dla województwa łódzkiego za rok 2020. 3S System Nadrzędną wartością firmy jest pomoc osobom, które z jednej strony chcą chronić nasz ekosystem, a z drugiej chcieliby obniżyć swoje rachunki za prąd. Skupiają się na lokalnym kliencie, tak aby zbudować trwałe relacje i zapewnić szybsze terminy realizacji. Każdemu, kto zastanawia się nad montażem instalacji PV, firma zapewnia indywidualne podejście i wyłącznie korzystne rozwiązania. 3S System wykonuje swoje prace dla osób prywatnych, firm, a także dla rolników. W swojej ofercie posiadają także magazyny energii, systemy ładowania aut elektrycznych z dofinansowania Mój Prąd 3.0. Ponadto firma zapewnia doradztwo w doborze i wdrożeniu floty elektrycznej dla firm oraz oferuje możliwość skredytowania instalacji fotowoltaicznej na preferencyjnych zasadach. W ramach współpracy z bankiem są w stanie zaoferować lepsze warunki pożyczki, czy leasingu, niż te, które oferuje placówka bankowa. Solutions Kompleksowo realizują instalacje PV. Regularnie poszerzają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje, na bieżąco śledzą trendy technologiczne. Zapewniają przez to najwyższy standard oferowanych usług. Swoją ofertę kierują zarówno do osób prywatnych, a także do firm i instytucji. Specjalizują się w projektowaniu, montażu i konfiguracji instalacji elektrycznych, systemów zabezpieczeń oraz układów inteligentnego sterowania budynkami. Wieloletnie doświadczenie specjalistów sprawia, że są w stanie podjąć się każdego wyzwania. Do realizowanych projektów podchodzą z ogromnym zaangażowaniem, starają się spełnić wszystkie oczekiwania swoich klientów. Dostosowują materiały i rozwiązania indywidualnie do każdego użytkownika. Dzięki temu klienci mogą liczyć na korzystne warunki finansowe. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu gwarantuje spełnienie najwyższych standardów jakościowych. Przy stale rosnących cenach prądu alternatywne źródło energii to zdecydowanie słuszna decyzja i inwestycja, która może zwrócić się już po kilku latach. Województwo łódzkie to doskonałe miejsce na czerpanie pełnych korzyści z własnej mikroelektrowni słonecznej. Dzieje się tak za sprawą wyjątkowo dobrego nasłonecznienia w tej części Polski- to ponad 1100 kWh/m. Nie musisz się obawiać także biurokracji, Urzędy Miast i Gmin są odpowiednio przygotowane. Dzięki zapewnionym dotacjom ułatwiają decyzje o wyborze właśnie tej alternatywnej formy pozyskiwania energii cieplnej. Jedynym wyzwaniem będzie dla ciebie wybór odpowiedniego wykonawcy, jednak tym zajęliśmy się już za ciebie. Gwarantujemy, że pośród tych 10 firm znajdziesz swojego faworyta. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku