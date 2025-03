Kary za parkowanie przed sklepem. Płacić? Prawniczka wyjaśnia

Większość dużych sieci handlowych wymaga dziś pobrania biletu za parking przed sklepem, ale nie dotyczy to wszystkich placówek. Jak wyjaśnia w rozmowie z portalspozywczy.pl Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska, w Netto bilety obowiązują tam, gdzie parkingi zajmowane były przez osoby niebędące klientami sieci. Podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Lidlu, Biedronce i Aldi Polska.

Agata Pędzik, prawniczka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy, tłumaczy portalowi, że opłaty za brak biletu na prywatnym parkingu nie są mandatami, a wezwaniami do zapłaty. Zasady te regulowane są przez kodeks cywilny, a nie przez przepisy miejskie.

Oznacza to, że zarządca terenu musi udowodnić naruszenie regulaminu, zidentyfikować osobę prowadzącą pojazd i wezwać ją do zapłaty . W przypadku odmowy może wystąpić na drogę sądową.

Najczęściej opłaty za brak biletu są regulowane przez kierowców, którzy sami zgłaszają się do zarządcy terenu w celu wyjaśnienia sprawy. – Opłaty za parkowanie pod sklepami, chociaż mogą wydawać się obligatoryjne, to tak naprawdę przybierają jedynie formę wezwania do zapłaty – tłumaczyła portalowi prawniczka.