10 ról skutecznego menedżera sportowego

Aby nadać bieg karierze sportowca, trzeba traktować ją wielowymiarowo, dlatego menedżer sportowy to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych zawodów.

Kariera sportowca już dawno przestała ograniczać się wyłącznie do odnoszenia sukcesów w swojej dyscyplinie. Teraz zawodnicy muszą angażować się w mnóstwo działań pozasportowych. Pozyskaniem możliwości udziału zawodnika w takich działaniach zajmują się menedżerowie sportowi. Menedżer sportowy bywa często mylony z agentem. Tymczasem są to zupełnie różne zawody. Rola agenta ogranicza się niekiedy tylko do realizacji konkretnego projektu, np. udziału sportowca w danym wydarzeniu.