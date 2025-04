W sobotę protesty pod Lidlem. Obrońcy Maryi ujawnili lokalizacje

To już kolejna tego typu akcja. Z oficjalnej strony organizatorów wynika, że w sobotę (15 lutego) odbyło się ponad 140 protestów pod sklepami sieci Lidl.

W ramach tej akcji Obrońcy Gietrzwałdu wzywają Polaków do zaprzestania zakupów w Lidlu, dopóki sieć nie zrezygnuje z planów budowy w Gietrzwałdzie . Protesty mają na celu ochronę tożsamości i historii tego miejsca.

Lidl zaprzecza oskarżeniom o budowę sortowni odpadów, podkreślając, że planowane centrum miało służyć dystrybucji produktów spożywczych. Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska poinformowała, że prace budowlane zostały wstrzymane do czasu uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych .

Komitet Obrony Gietrzwałdu przygotował także internetową petycję. "Postanowiliśmy walczyć, aby nie dopuścić do degradacji naszej małej ojczyzny, tego co niej piękne, tego co kochane, tego z czego jesteśmy dumni" - czytamy w opisie.