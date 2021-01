10 tys. funtów grzywny za niewinną zabawę. W czasie pandemii łatwo wpakować się w tarapaty

Koronawirus. Wakacje 2021. Polacy szukają już miejsc na letni wypoczynek

- Takie są zasady. Ich działania zachęciły setki ludzi do bycia blisko siebie - dodał inspektor. Jego zdaniem to nierozważne zachowanie, znacznie zwiększyło ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego trzeba było wymierzyć im tak wysoką karę, by nie znaleźli naśladowców.