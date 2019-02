116 zł zamiast 39 zł. Na zamkniętych grupach kwitnie handel dziecięcymi ubrankami

Tak w sieci robi się biznes na dziecięcych ubrankach. Nie chodzi jednak o sprzedaż przez oficjalne strony marek odzieżowych, ale o handel na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. Różnica polega na tym, że ceny są tu nawet kilka razy wyższe niż w oryginalnym sklepie.

Informację o tym zjawisku dostaliśmy od jednej z naszych czytelniczek poprzez platformę #dziejesie. Oferty z ubrankami Newbie od firmy KappAhl można znaleźć w trzech dużych grupach na Facebooku. Łącznie zrzeszają one 17 tys. osób.

- Szukałam body dla mojej córeczki. Niestety ilość produktów Newbie w sieci jest ograniczona. I tak trafiłem na tę grupę. Rozumiem, że matki chcą pozbyć się za niewielką opłatą ubranek, które są już za małe. Ale sprzedawanie zupełnie nowych ubranek trzy lub cztery razy drożej niż w sklepie to jakiś żart – mówi nam pani Paulina.

- Handel na jednej z grup urósł do takich rozmiarów, że założycielka musiała ją zamknąć. Ale za chwilę pojawiły się dwie kolejne grupy – wyjaśnia pani Paulina.

W tych miejscach panują jasne zasady. Ubranka można rezerwować na godzinę. Osoba, która pod postem napisze "biorę" ma pierwszeństwo w zakupie. Obywają się też licytacje. Cena startowa za nowe ubranko to maksymalna cena z metki i koszt wysyłki. Administratorka zaznacza, że nie ingeruje w ostateczną kwotę. Osoba, która wycofa się z licytacji, będzie zachowywać się niekulturalnie albo złamie inny punkt regulaminu, musi liczyć się z blokadą.

Skarbówka bacznie przygląda się takim transakcjom. Podczas gdy łatwiej jest je skontrolować np. na Allegro , tak znacznie trudniej zajrzeć do grup w mediach społecznościowych, do których wpuścić mogą nas tylko administratorzy. Tymczasem w świetle prawa regularna sprzedaż rzeczy w internecie oznacza, że trzeba odprowadzić podatek .

O tym, że fiskus jest nieprzejednany dowiedziała się kobieta, które w latach 2007-2009 sprzedawała hurtowo rzeczy na Allegro (łącznie było to ponad 1,7 tys. transakcji). Niestety, nie uznała za stosowne, by zarejestrować działalność i prowadzić księgę podatkową. Sprawa trafiła do sądu, a ten uznał że sprzedawczyni musi oddać zaległą daninę.