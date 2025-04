Można odliczyć prawie tysiąc złotych. Nie każdy wie o tej uldze

Ulga dla członków związków zawodowych została ustanowiona w 2022 roku i jest skierowana do osób, które rozliczają się według skali podatkowej poprzez formularze PIT-36 lub PIT-37, jak również do tych, którzy wybierają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Ważnym jest fakt, że nie obejmuje ona podatników stosujących podatek liniowy.

W 2023 r. górny pułap ulgi podniesiono z pierwotnych 500 zł do 840 zł. Oznacza to, że przy składaniu zeznania podatkowego PIT za rok 2024, możemy odliczyć składki aż do tej kwoty. Wszelkie składki, które przekraczają ten limit, nie będą mogły być uwzględnione w odliczeniach.