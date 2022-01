12 tys. zł na dziecko. Można już składać wnioski o nowe świadczenie z ZUS

Zaznaczyła, że "inwestowanie w rodziny jest najlepszą inwestycją w przyszłość, polską racją stanu". "Przy czym mamy zaufanie do polskich rodzin, tak jak mieliśmy w przypadku pionierskiego programu "Rodzina 500 plus". Ufamy polskim rodzicom, którzy z takim oddaniem każdego dnia opiekują się swoimi dziećmi. Chcemy im towarzyszyć na tej drodze rodzicielstwa i tworzyć, jak najlepsze warunki. Ale to rodzice najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich dzieci, co jest potrzebne całej rodzinie. I to oni sami będą również decydować na co przeznaczyć rodzinny kapitał opiekuńczy" - dodała Maląg.