120 tysięcy zł odprawy. Pierwsi górnicy dostali pieniądze na konta

Po przejęciu pracowników spółka rozpoczęła weryfikację ich uprawnień do świadczeń. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych braków, wnioski o urlopy górnicze trafiają do ZUS–u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe - do katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. SRK wysłała już do ARP wszystkie wnioski o odprawy - po pozytywnej weryfikacji możliwa jest wypłata środków.