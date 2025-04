40 zł za paczkę papierosów. Polaków czeka skokowa podwyżka

"Po przyjęciu nowych unijnych stawek minimalnych cena paczki papierosów wzrosłaby w Polsce do ok. 40 zł. Palacz, który dziennie zużywa paczkę, płaciłby za swój nałóg 1200 zł miesięcznie. To dla wielu osób czysta abstrakcja" - pisze "Gazeta Wyborcza".