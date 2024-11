Tyle będzie kosztowała paczka papierosów. Klamka zapadła

Oznacza to, że cena paczki papierosów wyniesie 20,82 zł w 2025 roku, 23,85 zł w 2026 roku, a w 2027 roku 26,54 zł . Obecnie kosztują one w granicach 17-18 zł za paczkę.

Cena papierosów. Oto jak wzrosła od wejścia Polski do UE

Akcyza na tytoń do palenia wzrośnie w 2025 roku o 38 proc., w 2026 roku o 30 proc., a w 2027 roku o 22 proc.. W efekcie, 50 g tytoniu w 2025 roku kosztować będzie 39,59 zł, rok później 47,95 zł, a w 2026 roku - 55,84 zł.

Podobnie, akcyza na płyny do e-papierosów zostanie zwiększona o 75 proc. w 2025 roku, o 50 proc. w 2026 roku i o 25 proc. w 2027 roku. Dotychczas obowiązujące stawki będą aktualne do końca lutego 2025, a nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 marca do końca grudnia 2025.