13. emerytura. Nowe świadczenie nie liczy się do dochodu, emeryci nie stracą zasiłków

Wypłata "trzynastki" nie wliczy się do dochodu, dlatego nie ma ryzyka, że emeryci stracą zasiłek lub prawo do dorabiania. Emerytura+ to dodatkowe 888 zł netto, które nie wpływa na prawo do innych świadczeń.

"Seniorze, nie śpisz po nocach i boisz się, że przez 888 zł trzynastki, czyli dodatkowego świadczenia od ZUS stracisz, zasiłek lub możliwość dorabiania?" - pyta wtorkowy "Super Express". Gazeta szybko odpowiada: bez obaw!

Jak wyjaśnia gazeta, jednorazowa wypłata tak zwanej trzynastej emerytury nie wlicza się do dochodu. "Możesz cieszyć się dodatkową wypłatą, a innych świadczeń i tak nie stracisz!" - podkreśla gazeta.

Wypłata nowego świadczenia dla wszystkich emerytów nastąpi w maju. Część seniorów martwiło się, że przyjęcie dodatkowych pieniędzy może oznaczać utratę innych świadczeń przez przekroczenie progu dochodowego.

Chodzi na przykład o zasiłek z opieki społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Wypłata tego świadczenia obwarowana jest limitem dochodowym.

Takich obaw jednak nie ma, ponieważ - podobnie jak w przypadku 500+ dla rodzin z dziećmi - dodatkowe pieniądze nie wliczają się do dochodu.

Jest szansa, że "trzynastka" to nie będzie jednorazowy gest. - Nie można wykluczyć, że podobne rozwiązania zostaną przyjęte w kolejnych latach - powiedział w Senacie wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki.

W marcu podobną deklarację złożył też premier Morawiecki. - Mogę zapewnić, że to nie jest jednorazowy strzał. Program "Emerytura plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli oczywiście wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia - powiedział.