13. emerytura. Sprawdź, kiedy możesz dostać "trzynastkę" 1100 zł brutto

Wypłatę 13. emerytury jeszcze przed Dniem Dziecka, czyli 1 czerwca obiecał premier Mateusz Morawiecki. W rzeczywistości wypłaty nastąpią znacznie wcześniej. Prawie milion emerytów 888 zł netto dostanie nawet jeszcze w kwietniu. Sprawdź, kiedy ZUZ będzie wypłacał "trzynastkę".

ZUS w ciągu miesiąca ma sześć terminów wypłat. To 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Dodatkowe środki zostaną po prostu dodane do zwyczajnej emerytury i renty. Trafią w jednej transzy.

- Trochę się zastanowiłem, co to za dzień, ale pani Zofia mi bardzo szybko uświadomiła, że to jest po prostu Dzień Dziecka - powiedział Morawiecki. - Żeby dla wnusia był prezent, na Komunię albo nie tylko na Komunię - dodał.

- Wiemy, że emeryci doskonale będą potrafili spożytkować, będą wiedzieli, do czego użyć tych pieniędzy - mówił szef rządu. - Pani Janina powiedziała mi, że może po raz pierwszy od 1946 roku pojedzie do Lwowa. A może to będzie zakup sadzonek na działkę czy jakiś wygodny fotel do poobiedniej drzemki albo bardzo drobny remont - mówił premier.