14. emerytura znów płynie do seniorów. ZUS uruchamia drugą transzę

Najbardziej ucieszą się na Śląsku

- Kwota wypłat tylko z tego dnia to ponad miliard złotych. Zdecydowana większość seniorów otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a więc 1338,44 zł brutto. Najwięcej środków w czwartek trafi do seniorów z woj. śląskiego (140 mln zł), mazowieckiego (126 mln zł), dolnośląskiego (109 mln zł) i wielkopolskiego (97 mln zł) - przekazała szefowa MRiPS. Pełna kwota 14. emerytury to "na rękę" 1217,98 zł.