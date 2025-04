Chcą postawić mu słup energetyczny na działce. Rolnik wszczął wojnę

Pierwsze "starcie" z pracownikami PGE miało miejsce we wrześniu 2020 r., kiedy to próbowali oni postawić słupy bez wiedzy Pawelca. Rolnik, zaalarmowany przez sąsiadów, wezwał policję, jednak interwencja nie przyniosła rozstrzygnięcia. Pawelec, nie dając za wygraną, zablokował pole ciągnikiem .

Spór do tej pory nie jest rozwiązany. Sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego w Rykach w marcu 2025 r. PGE złożyło wniosek o ograniczenie prawa własności działki, co rolnik zaskarżył. Pawelec podkreśla, że w dokumentach brak dowodów na istnienie linii energetycznej na jego polu. Kolejne spotkanie stron zaplanowano na 7 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Rykach.