Zagraniczne numery nie dają spokoju Polakom. Oto co się dzieje

Od kilku dni Polacy otrzymują telefony z nieznanych zagranicznych numerów , co może być nowym schematem oszustwa . Jak podaje serwis biznes.interia.pl, numery kierunkowe wskazują na Hiszpanię, Wielką Brytanię oraz Słowenię. Odbierający słyszą automatyczne wiadomości, które zachęcają do kontaktu przez WhatsApp.

Zagraniczne serwisy do zgłaszania niechcianych połączeń oznaczają te numery jako podejrzane. Numery te dzwoniły również do mieszkańców innych krajów europejskich, takich jak Dania, Niemcy czy Czechy. Oszuści mogą próbować wyłudzić dane do logowania w banku lub prosić o przekazanie pieniędzy przez BLIK.