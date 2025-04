Koniec z kopertami? Strzykawki to nowy komunijny trend

– Do każdej strzykawki mieszą się duże banknoty, to jest 500 zł, 500 euro – podaje w rozmowie z dziennikiem sprzedawca. Dodaje, że najbardziej oczekiwanym prezentem są wciąż pieniądze.

W jednym z ogłoszeń na Allegro czytamy, że drewniane pudełko (o wymiarach 18 cm x 13,5 cm x 2,5 cm) składa się z 5 strzykawek na banknoty. Na wierzchu widnieje napis "Zastrzyk gotówki". Koszt takiego pudełka to 47 zł.

Nowy hit na przyjęciach komunijnych. "Pyta co druga osoba"

W komentarzach pojawiły się skrajnie różne kwoty, sięgające od 400 do 2000 zł.

"Jak czytam 1,5 czy 2 tys. zł to śmiać mi się chce, jak ludzie sami na siebie kręcą bicz, próbując pokazać się za wszelką cenę. Większość ludzi niestety nie ma pojęcia o co tak naprawdę chodzi w byciu chrzestnym i utożsamiają to tylko z drogimi prezentami, tak naprawdę nie wiedząc jak ma np. na imię najlepszy przyjaciel tego chrześniaka, czy która czekoladę lubi najbardziej" - podkreślił jeden z użytkowników Facebooka.