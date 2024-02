14 kilometrów kluczowej ekspresówki. Jest decyzja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała we wtorek, że wybrała najkorzystniejszą ofertę na realizację 14,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. To ważny krok w kierunku budowy kluczowej arterii.