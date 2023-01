15 tys. zł kary za niezgłoszenie dużej gotówki. Wylądowali w Polsce, wybrali zły korytarz

Dwóch podróżnych, którzy przylecieli do Polski spoza Unii Europejskiej, wpadło na warszawskim Lotnisku Chopina. Nie zgłosili, że wwożą do Polski równowartość niemal 600 tys. zł, choć przy dużych kwotach i podróżach spoza UE jest taki obowiązek. Torby pełne dolarów i euro chcieli przenieść, wybierając wyjście dla tych, którzy nie mają nic do zgłoszenia.