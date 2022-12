Surowa kara dla Niemki. Wjeżdżała do Polski z Białorusi, nie zgłosiła dużych pieniędzy

Z kolei pod koniec listopada wpadło dwóch kierowców autokaru, którzy wjeżdżając z Ukrainy do Polski ukryli przed kontrolą dużą ilość gotówki i nielegalne papierosy. Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Medyce. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z tego przejścia bardzo trafnie wytypowali do szczegółowej kontroli autokar, który wjeżdżał z Ukrainy do Polski. W odnalezieniu kontrabandy pomogło urządzenie RTG i "czujny nos psa Cedra".