20 tys. zł po 2 miesiącach na stanowisku. Szef Państwowej Inspekcji Pracy sam się nagrodził

Dokładnie 20 871 zł nagrody dostał w 2017 r. Wiesław Łyszczek, szef Państwowej Inspekcji Pracy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że taką nagrodę dostał zaledwie 2 miesiące po objęciu stanowiska.

Podczas obrad sejmowej komisji polityki społecznej szef PIP bronił się, że to nie on sam sobie dał nagrodę, lecz przyznało je kolegium.

Na początku września money.pl ujawnił , że inspektorzy PIP z Warszawy muszą wydać przynajmniej 50 decyzji miesięcznie, jeśli chcą otrzymać nagrodę. – Mamy na siłę szukać sposobu, by ukarać mandatem – zdradził jeden z inspektorów.

"Z uwagi na bardzo niski wskaźnik wydawanych wniosków i decyzji zobowiązują każdego inspektora pracy do (...) wydania 50 decyzji od dnia 01.09.2018 do 30.09.2018" - to fragment maila, który od przełożonej otrzymali inspektorzy zatrudnieni w stołecznym Okręgowym Inspektoracie Pracy ds. Nadzoru.