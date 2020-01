2020 r. nie będzie łaskawy dla palaczy. Podwyżki cen i problem z zakupem tzw. "mentoli"

- Byłam w 3 sklepach i nigdzie nie było moich mentolowych papierosów. Po długich poszukiwaniach, w końcu je znalazłam i kupiłam 10 paczek na zapas - mówi nam jedna z klientek. Od maja 2020 r. w sklepach nie będzie można kupić "mentoli", ale problem z ich dostępnością pojawia się już dziś.

Od 1 stycznia 2020 r. Polacy muszą pogodzić się z podwyżką cen m.in. alkoholu i papierosów. Przez wzrost akcyzy, jest drożej o ok. 10 proc. Do tego, ze sprzedaży mają zostać wycofane papierosy mentolowe. Palacze już odczuwają problemy

Pani Kasia, którą spotkaliśmy w jednym ze sklepów, pali tylko papierosy mentolowe. Problemy z ich zakupem zaczęła dostrzegać już przed Nowym Rokiem. - W Sylwestra pojechałam do sklepu, żeby kupić papierosy, ale nie było tych, które palę. Pojechałam do dwóch kolejnych i też ich nie było. Kiedy w końcu je znalazłam, postanowiłam kupić 10 paczek na zapas na wypadek, gdyby się okazało, że znowu będę miała taki problem - komentuje kobieta.

Mimo tego, że do całkowitego zniknięcia z sklepów tego rodzaju papierosów zostało ponad 5 miesięcy, to problem z ich dostępnością da się zaobserwować już dziś. Niektórzy właściciele sklepów zdecydowali się nie zamawiać nowego towaru, tylko sprzedać to, co zostało im w magazynach. Inni natomiast mają problem z dostawami.