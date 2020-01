Absurdalnie drogi parking. Pan Krzysztof był w szoku

Niedowierzaniem zakończyła się rodzinna wycieczka naszego czytelnika do Rygi. Podszedł do parkomatu i złapał się za głowę. Szybko zatęsknił za "wysokimi" cenami za parkowanie w centrum Warszawy.

Nasz czytelnik, pan Krzysztof, wraz z rodziną wybrał się na noworoczną wycieczkę zagraniczną. Pojechał samochodem - celem była Łotwa, jednak po drodze odwiedził Litwę, trafił do Kowna.

Już wtedy, gdy musiał płacić za parking w płatnej strefie, uważał że ceny są przesadzone. 2 euro za godzinę postoju, co w przeliczeniu daje niespełna 8,50 zł. Za 3 godziny musiał zapłacić 6 euro, czyli nieco ponad 25 zł.

To jednak nic, pan Krzysztof dojechał wreszcie na Łotwę, a konkretniej do jej stolicy - Rygi. Analogiczna sytuacja. Zostawił auto na parkingu i podszedł do parkomatu. Długo był w szoku, gdy zobaczył cenę za godzinę postoju, błyskawicznie zatęsknił za warszawskimi cenami.