2+2 Promocja w Rossmannie sierpień 2018

Już 20 sierpnia startuje wielka promocja w Rossmannie. Członkowie „Klubu Rossmann” będą mogli zakupić dwa produkty do pielęgnacji ciała i włosów, a dwa kolejne otrzymają za darmo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Promocja 2+2 w Rossmannie - kup 2 produkty, a 2 kolejne dostaniesz gratis. (iStock.com)

2+2 promocja w Rossmannie do kiedy

Promocja 2+2 startuje w poniedziałek 20 sierpnia i potrwa do 29 sierpnia. Podczas jej trwania każdy członek „Klubu Rossmann” będzie mógł dokonać jednokrotnego zakupu zestawu promocyjnego. Aby wziąć udział w promocji należy wybrać cztery różne produkty do pielęgnacji ciała lub włosów. Następnie w kasie zapłacimy za dwa z nich. Dwa najtańsze towary otrzymamy za darmo. Każdy klient może dokonać zakupu tylko jednego takiego zestawu. To znaczy, że nawet jeśli kupujący będzie chciał dokonać zakupu ośmiu i więcej różnych produktów objętych promocją, to tylko dwa z nich otrzyma za darmo.

2+2 promocja w Rossmannie – produkty objęte promocją

Na liście produktów objętych promocją znalazły się balsamy do ust, pomadki, odżywki i maski do włosów, maseczki, peelingi i balsamy do ciała, odżywki i zmywacze do paznokci, a także wiele innych produktów. Jeśli chodzi o marki, to swoje produkty w prezentowanej ofercie udostępniają Nivea, Dove, Wibo, Pantene, marka własna Rossmann – Isana i inne. Pełna lista produktów dostępnych w ofercie promocyjnej znajduje się w regulaminie akcji „Zachowaj energię lata” dostępnym na stronie internetowej firmy Rossmann.

2+2 promocja w Rossmannie – zakupy online