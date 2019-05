250 zł za otwarcie bramy cmentarza, 2800 zł za ślub. Bunt przeciwko proboszczowi

Nawet 1200 złotych za pogrzeb, a do tego 10 proc. wartości postawionego pomnika - to cennik, który w jednej z podwarszawskich parafii wprowadził proboszcz. Parafianie się buntują i chcą, by ksiądz opuścił ich parafię.

Sprawę księdza Marka z parafii św. Wawrzyńca w Wilkowie koło Grójca opisuje "Super Express". Zaczęło się od historii rencisty, który nie mógł pochować żony, bo ksiądz zażądał od niego astronomicznej kwoty. Dopiero po interwencji przełożonych ją obniżył.

W rozmowie z tabloidem jednak proboszcz nie miał sobie nic do zarzucenia. Stwierdził tylko, że mieszkańcy jego wsi "są rozpici i pochodzą z czworaków".

Takie słowa zdenerwowały parafian. - Nie pozwolimy, żeby ksiądz traktował nas jak parobków w średniowieczu. Nie chcemy takiego kapłana - mówi "SE" Marian Muranowicz, jeden z parafian.

Dziennik przytacza nawet cennik usług, który w parafii miał wprowadzić proboszcz.

Za otwarcie bramy cmentarza - 250 zł, za chrzest - 1000 zł. Inne sakramenty to jeszcze więcej. 1200 zł trzeba zapłacić za pogrzeb a 2800 zł za ślub. Do tego prowizja za postawiony na cmentarzu pomnik (10 proc. ceny) i minimum 50 zł podczas kolędy.

"SE" pisze również, że proboszcz nałożył również jednorazową daninę od każdej rodziny, gdy tylko pojawił się w parafii. Kwota? 150 zł.

Mieszkańcy narzekają, że ksiądz nie ma skrupułów. Opowiadają, że od jednego z parafian, któremu urodziło się martwe dziecko zażądał 700 zł za jego pochowanie, a gdy ktoś inny chciał zapłacić 20 zł za zaświadczenie, ksiądz porwał pieniądze w drobny mak.