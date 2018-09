2,7 tys. zł. Tyle w miesiąc zarobił znany poseł. Wszystko przez to, że "przeszkadzał premierowi"

9892 zł i 30 gr - to standardowe uposażenie posła brutto. Jednak Sławomir Nitras na konto dostał w tym miesiącu zalewie 2743 zł i 26 gorszy. Jak to możliwe? Parlamentarzysta PO został wyjątkowo surowo ukarany przez sejmowe władze.

- Mój ulubiony dzień. Dzień wypłaty - taką wiadomość opublikował znany poseł i kandydat na prezydenta Szczecina na jednym z serwisów społecznościowych. Do wpisu dołączył zdjęcie z potwierdzeniem przelewu. Podkreślona kwota jest zaskakująco niska - to niewiele ponad 2,7 tys. zł.

Tymczasem poseł zarabia 9,8 tys. Co prawda od tego odjąć trzeba podatki i ubezpieczenie, ale i tak Nitras teoretycznie powinien zarobić znacznie więcej. Co się więc stało? W czerwcu Prezydium Sejmu postanowiło Nitrasowi obniżyć wynagrodzenie o połowę na trzy miesiące. Przyczyną obniżki miało być to, że parlamentarzysta "przerwał Mateuszowi Morawieckiemu 32 razy" podczas debaty nad wotum nieufoności dla wicepremier Beaty Szydło.