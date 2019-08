30 tys. pasażerów, ale trzy lata na minusie. Tak w biznesie radzi sobie Michał Tusk

Trzy lata strat, ale z nadzieją na 150 tys. zł zysku w 2020 roku. Nowe autobusy, blisko 30 tys. pasażerów w ciągu roku i obawy przed brexitem - to podsumowanie biznesu syna Donalda Tuska - Michała. Czym się zajmuje? Jego firma wozi pasażerów z Bydgoszczy na gdańskie lotnisko.

Pomysł na działaność? Dowożenie ludzi na gdańskie lotnisko. Dokładnie na to, na którym kiedyś pracował syn Tuska i dokładnie to, o którym i ojciec, i syn musieli opowiadać przed komisją ds. Amber Gold, która dopytywała o zatrudnienie w liniach OLT Express.

Ceny busa na trasie Bydgoszcz-Gdańsk zaczynają się do kilku złotych (choć to najtańsza opcja). W busach skórzane fotele, klimatyzacja i dostęp do internetu. A jak sie autobus spóźni i nie zdążysz na lot? To dostaniesz odszkodowanie.