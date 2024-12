Znana huta wznawia produkcję. To jedyny tego typu zakład w Polsce

Częstochowska huta to jedyny w Polsce zakład produkujący blachy grube wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym i do budowy wież wiatrowych. Wiceprezes Węglokoksu stwierdził, że przejęcie huty umożliwi skrócenie dostaw blach balistycznych, co ma kluczowe znaczenie w obecnych niepewnych czasach geopolitycznych.