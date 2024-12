Porównali ceny przed świętami. Oto jak wypadł karp

W oczy rzucają się ceny karpia. Analiza wykazała, że ulubiona ryba wigilijna Polaków, staniała o 33 proc. Obecnie za 100 g karpia płacimy 2,99 zł, podczas gdy rok temu cena wynosiła 4,49 zł. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują tradycyjną kolację wigilijną.

Oprócz karpia staniał również cukier - o 48,4 proc. Obecnie kilogram cukru kosztuje 2,99 zł, co jest znaczącą różnicą w porównaniu do zeszłorocznej ceny 5,79 zł. Kapusta i masa makowa również są tańsze, odpowiednio o 25 proc. i 3,4 proc .

Ekspertka z PanParagon, Antonina Grzelak, zauważa, że wojna cenowa między dyskontami wpływa na skrajne różnice w cenach. "Jeśli jeden produkt mocno tanieje, to siłą rzeczy musi odbić się to na innych artykułach, by sklepy nie były stratne" - wyjaśnia Grzelak, cytowana przez "Fakt".