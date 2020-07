300 Plus. Nie wszyscy rodzice mogą składać wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia w programie "Dobry start", który popularnie określany jest mianem "Wyprawka Plus". Na 300 zł jednorazowego wsparcia mogą liczyć uczące się dzieci w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych próg podniesiony jest do momentu ukończenia 24. roku życia. Świadczenie przysługuje każdemu dziecku bez względu na dochody rodziców lub opiekunów prawnych.