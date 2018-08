300 plus – wniosek, jak wypełnić?

Rządowy program "Dobry Start" to szansa na zdobycie jednorazowego dofinansowania do wyprawki szkolnej dziecka. Świadczenie wynosi 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. W celu otrzymania środków na zakupy szkolne należy najpóźniej do 30 listopada złożyć wniosek online lub w formie tradycyjnej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wniosek o 300 plus można wypełnić online lub tradycyjnie - w wersji papierowej (East News, Fot: Piotr Hukalo/Eastnews)

Wniosek o 300 plus – najważniejsze informacje

Ruszył program "Dobry Start" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ma wspierać finansowo rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na ucznia obejmuje chodzące do szkoły dzieci do 20. roku życia, a także dzieci niepełnosprawne do 24. roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci chodzących do zerówek i przedszkoli. We wniosku o 300 plus rodzice lub opiekunowie prawni muszą jasno zadeklarować, do jakich placówek w danym roku szkolnym mają uczęszczać dzieci.

Podstawowy wymóg do otrzymania świadczenia to złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 listopada. Formularz przekażemy odpowiedniej jednostce organizacyjnej online lub w formie papierowej (osobiście lub pocztą). Wnioski internetowe o 300 plus można wysyłać od 1 lipca, natomiast wnioski papierowe są przyjmowane przez właściwe organy od 1 sierpnia.

Jak wypełnić wniosek o 300 plus?

W wersji papierowej wniosek o dołączenie do programu "Dobry Start" ma 9 stron i pozwala na wpisanie w nim danych maksymalnie pięciorga dzieci – jeśli w rodzinie jest ich mniej, nadprogramowe pola pozostawiamy puste. Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci niż przewiduje formularz, należy dodatkowo wypełnić załącznik SDS-1Z. Niezależnie od tego, czy wniosek o 300 plus zostanie złożony online, czy tradycyjnie, należy zamieścić w nim następujące dane:

nazwę organu, który zajmie się rozpatrzeniem wniosku o świadczenie, a także jego adres;

dane wnioskodawcy, a więc rodzica lub opiekuna prawnego, w tym PESEL, stan cywilny i miejsce zamieszkania;

dane dziecka lub dzieci, w tym data urodzenia, obywatelstwo, PESEL lub (gdy nie nadano nr PESEL) seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

przy każdym dziecku opiekun lub rodzic wypełnia oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, podaje też rodzaj szkoły i jej adres – należy pamiętać, że świadczenie 300 plus obejmuje dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, szkół ponadpodstawowych (nie licząc szkół dla dorosłych i szkół policealnych), szkół artystycznych (o ile jest w nich realizowany obowiązek szkolny), a także specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych i ośrodków socjoterapii;

numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota świadczenia;

jeżeli do wniosku dołączamy dodatkowe dokumenty lub załączniki, we wniosku umieszczamy odpowiednią informację na ten temat.

Podane wyżej informacje będą potrzebne również przy składaniu wniosku o 300 plus online. Dostęp do internetowego formularza uzyskamy przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, należy jedynie zarejestrować się przez Profil Zaufany lub skorzystać z bankowości elektrycznej. Tradycyjny wniosek o 300 plus w wersji papierowej można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny.

Gdzie złożyć wniosek o 300 plus?