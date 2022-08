300+ płynie do rodzin. Oto ile dzieci już dostało

Pieniądze na wyprawkę szkolną od połowy lipca trafiają na konta Polaków. 300 złotych wsparcia dostały już niemal trzy miliony uczniów. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, żeby dostać świadczenie, trzeba złożyć wniosek. Najlepiej zrobić to do końca sierpnia, wtedy mamy gwarancję, że pieniądze trafią do nas najpóźniej do końca września.