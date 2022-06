"Czternastka" przyklepana. Senat zadecydował ws. dodatkowego świadczenia

Do końca lata do seniorów trafi ponad tysiąc złotych dodatkowego świadczenia, czyli tak zwana czternasta emerytura. W czwartek za ustawą wprowadzającą "czternastkę" zagłosował Senat. Teraz dokument trafi do podpisu na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Pełna kwota świadczenia trafi do 7,7 mln emerytów i rencistów. Pozostali dostaną mniej albo wcale.