"300+". Wyprawka szkolna dla ucznia 2019. Kogo dotyczy program? Terminy

Przed uczniami dwa miesiące wakacji, rodzice jednak już zaczynają powoli myśleć o wyprawce szkolnej dla swoich dzieci. W lipcu rusza popularny program "300+". Kogo obejmuje i w jakim czasie można złożyć wniosek?

"300+". Wyprawka szkolna dla ucznia 2019. Kogo obejmie program?

Program "Dobry start", znany również jako "300+" lub "Wyprawka+" to w praktyce świadczenie w wysokości 300 zł netto - "na rękę".

Środki te mogą uzyskać rodzice uczących się dzieci do 20. roku życia - pod warunkiem, że nauka została rozpoczęta przed 18-stką i kontynuowana jest np. w technikum. W przypadku dzieci niepełnosprawnych program obejmuje uczniów do ukończenia 24. roku życia.

"300+". Wyprawka szkolna dla ucznia 2019. W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę świadczenia "300 plus" na rok szkolny 2019/2020 będzie można składać w wersji elektronicznej już od 1 lipca (bankowość internetowa lub portal Empatia), w formie papierowej od 1 sierpnia.

Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej pieniądze dotrą do rodziców. Jeżeli dokumenty zostaną złożone od lipca do końca sierpnia, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.