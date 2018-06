300 zł na wyprawkę dla dziecka zwolnione od podatku

Nowe świadczenie wprowadzone przez rząd PiS będzie zwolnione od podatku. Skorzysta z niego 3,4 mln rodzin.

Świadczenie, które oficjalnie nosi nazwę "Dobry Start", rzysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Jeśli zrobimy to w lipcu albo w sierpniu, pieniądze dostaniemy do 30 września. Jeśli nam się nie spieszy, możemy złożyć go później, ale maksymalnie do 30 listopada.