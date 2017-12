300 zł za niecałe 10 km. W Sylwestra trzeba uważać na Ubera

Zamiast 20 zł, do których jesteśmy przyzwyczajeni, powrót z sylwestrowej zabawy może kosztować kilka razy więcej. Choć Uber podkreśla, że to marginalne przypadki, historie wściekłych klientów co roku pojawiają się w internecie

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przed przejazdem należy dokładnie sprawdzić jego koszt (WP.PL)

Igor wybrał na powrót z ostatniego Sylwestra tramwaj. Rok wcześniej za podróż z warszawskiego Powiśla na ulicę Sasanki, czyli niecałe 10 km, zapłacił blisko 300 zł. Kilka razy więcej niż przy standardowym kursie. Co roku po Sylwestrze w internecie pojawia się mnóstwo wpisów klientów Ubera zaskoczonych rachunkami. Sprawa nie dotyczy tylko Polski.

Osoby regularnie korzystające z aplikacji przyzwyczajone są do zdecydowanie innych cen. Obecnie za najtańszą wersję pojazdu w Polsce trzeba zapłacić: 4 zł opłaty początkowej, 0,25 zł/min i 1,30 zł/km. Zazwyczaj wychodzi więc taniej niż przejazd tradycyjną taksówką.

Zobacz także: Uberem do nieba

W Sylwestra jednak popyt jest większy, a kierowców mniej, bo wielu z nich również woli się bawić niż pracować. W efekcie do gry wchodzi tzw. "cennik dynamiczny". Wówczas stawki rosną kilkukrotnie, a w szampańskim nastroju można nie zwrócić na to uwagi. Uber zapewnia jednak, że to marginalne przypadki.

- W zeszłoroczną noc sylwestrową cennik dynamiczny dotyczył 25 proc. wszystkich przejazdów, przy czym mnożnik razy trzy lub większy dotyczył zaledwie 1,3 proc. przejazdów - mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Szulc z Ubera.

Przedstawicielka firmy podkreśla również, że ta okresie przedsylwestrowym prowadzi skierowaną do użytkowników kampanię edukacyjną. - Informujemy jakie są najpopularniejsze godziny zamówień przejazdów oraz przypominamy o możliwości obniżenia kosztów, np poprzez użycie funkcji podziel się rachunkiem - wyjaśnia.

Jak się ustrzec przed wysokim rachunkiem?

Jak czytamy w poradniku Ubera, opłaty mogą wzrosnąć, a czas oczekiwania wydłużyć się szczególnie w godzinach od północy do 3 rano. Dlatego przed przejazdem warto sprawdzić dokładny koszt, co aplikacja od niedawna umożliwia.