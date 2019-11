300 złotych na dziecko. Ostatni dzień na złożenie wniosku

Ministerstwo Rodziny przypomina, że sobota jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start", czyli 300 złotych na szkolną wyprawkę dla dziecka. Można to zrobić na trzy sposoby.

Ale i tu jest spore pole do manewru. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rodzic może złożyć wniosek na trzy sposoby. Pierwszy, najprostszy - przez bankowość elektroniczną. Działa to bardzo podobnie do wniosku o 500+.