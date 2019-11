Komornik pozna twój adres. Ważne zmiany w prawie

Od listopada obowiązują nowe przepisy, które pozwalają komornikom uzyskać dostęp do danych adresowych dłużników. Mowa o takich, którzy nie odbierają wezwań sądowych.

Skąd zmiany? Do tej pory system był wadliwy. Sąd wysyłając informację o toczącym się postępowaniu w sprawie zaległości używał zazwyczaj takiego adresu, który znał. Nikt nie weryfikował, czy dłużnik rzeczywiście tam mieszka.

Wtedy wydaje nakaz zapłaty i do gry wkracza komornik. Zajmuje konto bankowe, a dłużnik często nie wie z jakiego powodu.

Tak było do tej pory. Efekt? Wielu dłużników nie wiedziało, że toczy się postępowanie komornicze. A z drugiej strony - ci mniej uczciwi celowo nie odbierali wezwań albo ukrywali swój adres.

Teraz znalezieniem adresu ma zajmować się sam komornik. Jeśli dłużnik nadal nie będzie odbierał na poczcie listu, to komornik będzie mógł wystąpić o dane adresowe do banku, ZUS-u czy urzędu skarbowego. Będzie mógł nawet pytać sąsiadów, gdzie mieszka ten, co ma długi.