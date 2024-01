400 tys. zł na remont kościoła. Parafia pochwaliła się wsparciem od CPK

Po utracie władzy przez PiS nowym pełnomocnikiem premiera Donalda Tuska ds. CPK został Maciej Lasek. Jeszcze zanim się to oficjalnie stało, Lasek mówił w TOK FM: "Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest finansowany "w znacznej mierze, a w zasadzie 100-proc., z pieniędzy publicznych, więc powinien on być transparentny. Pierwszym elementem, który powinien być wykonany to kompleksowy audyt projektu. Ponieważ jest to projekt prowadzony dość nietransparentnie".