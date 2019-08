5 powodów, dla których Polacy czekają na Primark w Warszawie

Irlandzka sieciówka Primark wkrótce ma otworzyć pierwszy sklep w Galerii Młociny. Co zyskają na tym polscy klienci? Nie będą już musieli jeździć za granicę na tanie zakupy. Klapki za 4 zł czy dmuchany uchwyt do napoju w kształcie jednorożca dostaną w Warszawie.

Jeśli lubicie zakupy podczas zagranicznych wycieczek, na pewno słyszeliście o sieciówce Primark . Pod względem asortymentu określiłbym ją jako skrzyżowanie H&M , Pepco i The Flying Tiger . Uwagę szczególnie zwracają ekstremalnie niskie ceny, które często przywodzą na myśl pytanie "jak to w ogóle możliwe?".

Nie licząc krótkich testów, Primark do dziś nie zdecydował się na sprzedaż internetową. Rozkosz przebierania wśród ubrań i dodatków za bezcen jest więc zarezerwowana dla tych, którzy mają jeden z 370 sklepów w pobliżu. Już wkrótce dołączą do nich warszawiacy. Choć nie podano jeszcze oficjalnej daty otwarcia, pierwszy polski sklep Primark ma mieć powierzchnię 3,6 tysiąca metrów kwadratowych na dwóch piętrach i być jednym z hitów Galerii Młociny .

Primark ma dużo pieniędzy, co widać choćby po budżecie na roboty budowlane w polskim sklepie, który rzekomo wynosi ponad 50 milionów złotych. Choć wystrój i charakter salonu nadal są owiane tajemnicą, spodziewam się innowacyjnego "doświadczenia" znanego z zagranicznych Primarków. Wystarczy wspomnieć, że w największym sklepie w Birmingham klienci mają do dyspozycji punkt stylizacji paznokci, personalizowaną salę "snap and share" do robienia selfie i filmików oraz osobną strefę dla fanów Harry’ego Pottera.