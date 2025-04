Renta alkoholowa. ZUS zabrał głos

ZUS podkreśla, że choroba alkoholowa sama w sobie nie jest wystarczającym powodem do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Kluczowe są dodatkowe schorzenia wynikające z uzależnienia, które ograniczają zdolność do pracy.

W orzecznictwie lekarskim nie istnieje pojęcie "renty alkoholowej". Jak informuje cytowany przez infor.pl Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy ZUS, choroba alkoholowa może prowadzić do powikłań, takich jak marskość wątroby czy zaburzenia psychiczne, które mogą być podstawą do przyznania renty. Jednak sama choroba alkoholowa nie jest wystarczającym powodem do uzyskania świadczenia.

W 2023 roku liczba osób pobierających świadczenie związane z chorobą alkoholową spadła o 10 proc. w porównaniu do 2022 roku. Z danych ZUS wynika, że w marcu 2023 roku rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało ponad 565 tys. osób, z czego mniej niż 0,5 proc. z powodu chorób alkoholowych. Kwota wypłaconych rent wzrosła o 5,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Biedronka w Polsce droższa od słowackiej? Porównaliśmy ceny

Eksperci podkreślają, że uzależnienie od alkoholu wpływa nie tylko na osoby uzależnione, ale także na ich otoczenie. Dr hab. Iwona Sierpowska z Uniwersytetu SWPS zaznacza, że używanie terminu "renta alkoholowa" jest nieuprawnione i może prowadzić do nieporozumień. ZUS stosuje Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób ICD-10 do oceny przypadków związanych z alkoholem.

Renta alkoholowa w 2025 r.

Na początku każdego roku tradycyjnie dokonuje się aktualizacji różnych świadczeń socjalnych, w tym tych przeznaczonych dla osób trwale niezdolnych do pracy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Jak informował "Rynek Zdrowia", od 1 marca 2025 roku osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują miesięcznie 1878,91 zł brutto, natomiast osoby z częściową niezdolnością do pracy - 1409,18 zł brutto.