50 sklepów do końca roku. Trwa ekspansja Biedronki

Ponad 700 mln euro w 2018 roku chce zainwestować w Polsce Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka. Spora część tej kwoty ma trafić na remonty starych oraz otwarcie nowych sklepów. W ostatnim kwartale ma powstać nawet 50 nowych placówek.

Na tym jednak nie koniec ekspansji jednego z najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Sieć sklepów zapowiedziała bowiem, że jeszcze w tym roku planuje otworzyć między 40 a 50 nowych sklepów w polskich miastach. To oznaczałoby, że sieć Biedronki poszerzy się o około 2 proc. Na koniec września bowiem Jeronimo Martins dysponowało nad Wisłą 2850 placówkami. To o prawie 100 więcej niż rok wcześniej.

O wynikach finansowych Jeronimo Martins w pierwszych trzech kwartałach tego roku informowaliśmy już na łamach naszego serwisu. W sumie od stycznia do września sprzedaż Biedronki wzrosła o 6,5 proc. (6,2 proc. w walucie krajowej) do 8,6 mld euro, a sprzedaż porównywalna - o 3,2 proc. W ciągu trzech kwartałów Biedronka wygenerowała 622 mln euro zysku EBITDA. Jest to wynik o 6,6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rentowność wyniosła z kolei 7,2 proc. - tyle samo, co rok wcześniej.