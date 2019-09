500 plus dla niepełnosprawnych

500+ dla niepełnosprawnych. Przychodnie chcą pieniędzy za zaświadczenia

Niektóre przychodnie domagają się zapłaty za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia. To, które często jest niezbędne do pobierania świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych. Za papier trzeba zapłacić od 50 do 150 zł. Resort zapewnia, że nic o takich opłatach nie wie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Osoby starsze i niepełnosprawne muszą zapłacić, jeśli chcą dostać zaświadczenie o stanie zdrowia (East News, Fot: ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER)

Druk OL-9 to dokument, który dziś cieszy się bardzo dużą popularnością. Innymi słowy - to zaświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ten, kto takie posiada, może liczyć na świadczenie 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.

W kilku miastach w Polsce pacjenci muszą jednak sięgnąć głęboko do kieszeni, jeżeli chcą uzyskać zaświadczenia od lekarza - o czym informuje piątkowy "Fakt".

W Wołowie (woj. dolnośląskie), w jednej z prywatnych przychodni, trzeba zapłacić 100 zł. Taniej jest w Białogardzie, gdzie zaświadczenie "kosztuje" 50 zł. Z kolei w Łodzi trzeba już wyciągnąć z własnej kieszeni 150 zł. Skąd takie opłaty? "Wytyczne z ministerstwa" - odpowiadają kobiety w rejestracji.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

Okazuje się jednak, że resort zdrowia nic o tym nie wie. Tyle że przepisy nie mówią wprost, że takie opłaty są nielegalne. To, że do tej pory nie były pobierane, nie znaczy, że prawo tego zakazuje.

- Z perspektywy lekarzy to tysiące dodatkowych pacjentów, przychodzących tylko po zaświadczenie i ograniczających dostęp tym, którzy potrzebują pomocy - mówi dziennikowi Joanna Szeląg z Porozumienia Zielonogórskiego.

Jak informuje "Fakt" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS, Zakład nie będzie wymagał tego zaświadczenia. - Nie chcemy narażać naszych klientów na koszty - powiedział.